Sarimõrvar tappis poolsada taksojuhti ja söötis nende laibad krokodillidele 

Sharma möönis, et on teadlikult seadust rikkunud ja et tal polnud algusest peale kavatsustki vanglasse tagasi pöörduda. „Mul on kõrini neist 16 aastast, mis pidin kinni istuma,“ väitis ta, kuid tunnistas, et on koos kaaslastega tapnud Uttar Oradeshi ümbruses vähemalt 50 taksojuhti ja loopinud laibad sealsetesse kanalitesse krokodillidele söödaks. Ohvrite taksod müüsid kurjategijad maha, aga vahetevahel lammutasid sõidukid ka varuosadeks. Sarimõrvar võttis omaks, et ta ise kavandas nendel poolesajal juhul taksojuhtide kõrvalistesse paikadesse meelitamise ja mõrvamise, kõigil teistel võimalikel juhtudel olnud ta vaid sunniviisiline kuriteoosaline.