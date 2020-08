Juhtkiri | Kas riik on piisavalt valiv laenuandja? 

Nii on Porto Franco eduloost innustust saanud näiteks Urmas Sõõrumaa, kes arendab Patarei merekindlust – temagi plaanib nüüd Kredexilt laenu küsida. Konkurentide huvi valitsuse pakutavate kriisileevendusmeetmete vastu võiks ju olla heaks indikaatoriks, et tegu on tõepoolest ausa mänguga ja mitte vastutulekuga erakondade suurtoetajatele, mida eitavad nii majandusminister Taavi Aas kui ka väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem, kelle vastutusalasse Kredex kuulub. Ainult et Sõõrumaa ei jää helduses (valitsus)erakondade vastu sugugi alla Hillar Tederile, kelle poeg veab Porto Franco arendust.