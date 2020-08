Ene Pajula | Mammi meelest tuleb pikkadest juhtmetest ainult head 

Huvitav, mõtleb mammi siinkohal, miks küll pole Vanilla Ninja liikmed veel tagajalgadele tõusnud, sest nendegi nimi on jäätise peale pandud? Kas see ei peaks neilegi solvav olema? Ja Onu Eskimo? Kas see tähendab, et oleme oma väärikat jäätiseonu eluaeg solvanud? Lääne Elu peatoimetaja Andrus Karnau on ühes oma loos küsinud, et kas meie poleks solvunud, kui Peterburis toodetaks Tšurka-nimelist jäätist? Mammi ei saa aru, miks me peaksime olema? On ju tore, kui naabrid meid meeles peavad. Solvunud tasuks olla siis, kui too jäätis oleks söögikõlbmatu ehk siis sellega antaks märku, et tšurkad on niisama vastikud kui see jäätis. Aga vaevalt küll, et keegi hakkab mingit kõlbmatut asja tootma pelgalt selleks, et eestlastele kohta kätte näidata. Seda isegi Venemaal, kus riigi toel tehakse ometi igasuguseid imelikke asju.