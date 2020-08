Austraalia Victoria osariik kuulutas välja uue eriolukorra. Kehtestati öine liikumiskeeld ja õpilased naasevad koduõppele 

Austraalia on Covid-19 probleemiga võitlemisel olnud paljudest teistest riikidest edukam, kuid Victorias on haigusjuhtumite arv kasvanud.

Pühapäeval ütles peaminister Daniel Andrews, et meetmed küll töötavad, kuid paraku liiga aeglaselt. "Peame liikuma kiiremini See on ainuke viis, kuidas viirus seljatada," ütles ta ajakirjanikele.