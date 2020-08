Venemaa alustab oktoobrist massilist koroonavaktsiini kampaaniat 

Vene meedia tsiteeris Mihhail Murashkot, kes ütles, et vaktsiini saavad esimesena arstid ja õpetajad. Reuters ütles anonüümsetele allikatele viidates, et Venemaa esimese võimaliku vaktsiini kiidavad seadusandjad heaks sellel kuul.

Mõned eksperdid on siiski mures Venemaa kiire lähenemisviisi pärast. Reedel ütles USA juhtiv nakkushaiguste ekspert dr Anthony Fauci, et loodab, et Venemaa ja Hiina testivad vaktsiini enne, kui neid kellelegi manustatakse. Dr Fauci on öelnud, et USA-l peaks selle aasta lõpuks olema valmis "ohutu ja tõhus" vaktsiin.