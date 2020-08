Lõuna-Aafrikas salakütiti esimese kuue jooksul ninasarvikuid poole vähem 

Tänavuse aasta esimese kuue kuu jooksul salakütiti Lõuna-Aafrikas 166 ninasarvikut. 2019. aasta esimese pooles aga 316 ninasarvikut. Seega on langus 53%.

Lõuna-Aafrika on aastaid võidelnud ninasarvikute salaküttimisega. Selle põhjuseks on rahuldamatu nõudlus nende sarvede järele Aasias. Suurem osa nõudlusest pärineb Hiinast ja Vietnamist, kus sarvi kasutatakse traditsioonilises meditsiinis, afrodisiaakumi saamiseks või staatuse sümbolina.

Ministeerium leidis, et salaküttimine on vähenenud tänu mitmesugustele strateegiatele ja tarneahela katkestustele, mis tulenesid riiklikest reisipiirangutest koroonaviiruse ajal.

Kuid Lõuna-Aafrika keskkonna-, metsandus- ja kalandusminister Barbara Creecy hoiatas, et kuna piirangud on järk-järgult kaotatud, siis on ka ninasarvikute salaküttimine aeglaselt kasvanud. Kolme kuu jooksul alates 27. märtsist kuni juuni lõpuni tapeti kogu riigis 46 ninasarvikut, ütles ta.