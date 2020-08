Eesti uudised GALERII | Pidutsejad Tallinna öös: ei karda me mingit koroonat, see on väljamõeldis! Carolin Liis Tamm, Katharina Toomemets , täna, 12:47 Jaga: M

GALERII

Pidutsejad Tallinna öös Foto: Erki Pärnaku

Eestlased on juba mõnda aega pärast eriolukorda saanud elada lõdvemate koroonapiirangutega, kuid päris tühistatud neid siiski ei ole. Mõni aeg tagasi selgus aga, et üks pidutseja on Tartus positiivsena väisanud nii klubi kui ka spaad ning seetõttu on viirus lähikontaktide tõttu levinud nii Tallinnasse kui ka Narva. Uurime Tallinna vanalinnas pidutsejatelt, kas nad kardavad uut lainet ja vaatame, kui palju pidutsejaid linna peal leidub.