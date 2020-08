Terviseamet: ööpäevaga lisandus seitse koroonapositiivset, Tartu ööklubi puhangus on haigestunud üle Eesti 28 inimest 

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 5 positiivset tulemust Tartu linna ja 2 Harjumaale (1 Tallinna). Kõik tänased positiivsed juhtumid on seotud Vabanki puhanguga. 1 Harjumaa nakatunu osales Narva Vaba Lava e-spordi võistlusel ja ööbis ühes toas 18. juulil Vabankis käinud isikuga, teise juhtumi puhul on tegemist Vabanki külastanute kontaktsega. 5 Tartu lisandunud positiivset juhtumit on samuti kõik Vabanki külastanute kontaktsed. Kokku on Vabanki puhangus seni haigestunud üle Eesti 28 inimest, neist 17 Tartu linnas.