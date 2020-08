Põlengus kannatanud muuseumi uurimislaev läheb taastamisele 

Tänaseks on valminud ekspertiisi tulemused uurimislaeva Lood tulekahju kohta: laeva süttimine võis suure tõenäosusega toimuda suure kontakttakistuse tõttu, mistõttu kaldakilbist lähtuv kaabel kuumenes üle, selgitas Meremuuseumi kommunikatsioonijuht Õnne Mets. Suurimaks ohukohaks peetakse laeval paiknenud adapteri ühenduskohti. Täpne laeva taastamismaksumus selgub hanke käigus, see on väljakuulutatud ja tähtaeg on augustis.