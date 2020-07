Paksuks l**siks sõimatud šerif pani alluvad asja uurima 

Intsident sai kohalikule meediale teatavaks alles hiljuti. Enda sõnul reageeris Kalamazoo maakonna šerif Richard Fuller täiesti asjakohaselt, sest tundis, et Facebooki-sõnum oli ähvardavat laadi. Sõimukiri laekus pärast seda, kui Fuller enda lehel Michigani osariigi eriolukorda ja koduspüsimise nõuet kommenteeris ning pani rahvale südamele, et nood reeglit kindlasti tõsiselt võtaksid.

Anthony Flores, professor kohalikust Cooley Juuraülikoolist leidis, et šerif reageeris üle. Tema sõnumit ähvardavaks ei pea, kuigi õel see kahtlemata on. „Ma arvan, et rahva poolt valitud ametnikud peaksid seda tüüpi kommentaaride laekumist paraku eeldama. Liiga tundlik ei saa olla,“ arvas Flores. Uurijate ukse taha saatmist peab ta küsitava väärtusega otsuseks.