Keskkonnaamet uurib varinguid 

Kaks juhtumit on olnud Kohtla-Järvel, nii Jõhvi kui ka Toila vallas samuti kaks ja Lüganuse vallas üks. Varingute tagajärjel on maapinda tekkinud kuni mitmemeetrise läbimõõduga augud. „Ühel juhul on varisenud sisse kaks paralleelselt kulgevat kaevanduskäiku, mistõttu on maapinnas näha mitmekümnemeetrised piklikud süvendid,“ rääkis keskkonnaameti maapõuebüroo juhataja Martin Nurme Õhtulehele. Lisaks on keskkonnaametit teavitatud vana kaevanduse kohal paikneva elumaja ja selle kõrvalhoone vajumisest. Keskkonnaametile teadaolevalt ei ole ühegi juhtumiga kaasnenud inimkannatanuid. Enamikust juhtumitest on keskkonnaametit teavitanud eraisikud.