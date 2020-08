MURRAVAD PIIKE: poliitikud tahavad WRC-ässadele karantiinierandit, terviseamet ja teadusnõukogu seisavad vastu 

Eestis kehtib reegel, et kui inimene saabub siia riigist, kus viimase kahe nädala jooksul on koroonaviiruse saanud vähemalt 16 inimest 100 000 elaniku kohta, tuleb tal jääda kaheks nädalaks karantiini. Ühendkuningriigis on see nakkuskordaja viimase nädala andmete põhjal 12,6, aga haigestunute arv vaikselt tõusmas.