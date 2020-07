Stonehenge'i saladus viimaks lahendatud 

Stonehenge'i trump on seitsme meetri kõrgused kohalikust liivakivist ehk sarsen'ist mürakad. Umbes kahekümnetonnised kivid moodustavad pühamus hobuseraua kujutise. Sarsen'i päritolu polnud seni teada. Kuid tänu 1958. aastal tehtud arheoloogiliste kaevamiste käigus eemaldatud ja hiljuti tagastatud meetripikkuse kivisüdamiku keemilisele analüüsile ilmnes, et liivakivi on pärit umbes 25 km kauguselt Marlborough' lähistelt.