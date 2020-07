Kõrvahark teeb pesa kõdusse, mitte kõrva, olgu see nii pesemata kui tahes 

Vahe tuleb sellest, et sääsk üritabki võimalikult märkamatuks jääda, kärbsel jälle on jalgade otsas iselaadi pehmed padjakesed, kuid peamine tunnetatav erinevus kõnealuste putukate liikumises tuleb sellest, et sääsk ja kärbes hoiavad oma keha pinnast, millel kõnnivad, kõrgemal. Kõrvahark aga toetub kõhuga substraadile, kus parajasti ringi sibab, ning lohistab oma keret nagu krokodill saba.