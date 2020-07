Lutsar: pidutsemisest tekkinud koroonapuhang oli paratamatu 

„„Mures“ ei ole õige sõna. Õigem on öelda, et nüüd tuleb tegutseda. Tuleb teha kõik, et sellest puhangust nii kiiresti kui võimalik lahti saada. Muretsemine ei vii mitte kuhugi,“ ütles Lutsar juhtumite kohta, mis on Tartust levinud ka Narva ja Tallinnasse.

„Selline laialdane levik ühest noorte inimeste puhangust – seda oli oodata, see oli vaid aja küsimus. Ega ööklubidest lähtuvaid üsna suuri puhanguid on ka mujal olnud,“ tõdes Lutsar.

Professor nentis: „Noorte ja vanade inimeste puhangutel ongi kaks suurt erinevust. Vanad inimesed ei ole ju haiguse levitajad – nad püsivad kodus, ei hulgu ringi, aga põevad muidugi raskemalt ja neile on see väga ohtlik.

Noored inimesed põevad suhteliselt kergelt aga on ka väga ringi liikuvad ja peavad reeglitest kinni kehvemini, kui elukogenumad inimesed. Kuidas me suudame nüüd noortele selle teabe edasi anda, et võib-olla teil on natukene ebamugav olla need 14 päeva kodus isolatsioonis, aga te teete kogu Eestile suure heateo? Kui selle sõnumi saame noortele edasi antud, siis oleme suure sammu edasi astunud.“