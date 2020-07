Siiri Laidla | Ela ja imesta! 

Kord avastasin bussi oodates ootepaviljoni nurgast ämblikupesa. Neid oli seal igas suuruses. Pere oli äsja järelkasvu saanud. Kümned millimeetrised ämblikutited sibasid õhinal ringi. Sealsamas tiirutasid soojast ilmast uimased kärbsed. Kas nad oskasid aimata, et võivad peagi nende tillukeste ämblikupoegade saagiks langeda? Ähh, nad ei teadnud midagi kahtlustada. Vaid inimesele on omane igasugu asju teada, arvata, aimata ning ette kujutada. Psühholoogid töötavad selle nimel, et patsientide, palun vabandust, klientide hingevaevadele ja -painetele selgitust leida. Sageli on häda alguse saanud lapsepõlvest. Tundest, et meid pole armastatud ja vastuvõetavaks tunnistatud sellisena, nagu me oleme. Ämblikulapsel vaevalt et sellist probleemi tekib. Vahel tasub loodusest eeskuju võtta. Olla see, kes sa oled. Ja eks sedasama soovitavad ka psühholoogid.

Sageli kohtab neid, kes nendivad mõne kummalise, tobeda elunähtuse või olukorra kohta kibedalt: „Miks ma ei imesta?!“ Jah, vahel on imestamise asemel tarvis tegutseda. On kurb, kui tegudeinimestel läheb imestamine üldse meelest ära. Unustavad lapsepõlve, kui iga võililletutt ja porilomp tundus imevahvana. Olgu käbi või konn – kõik on uus ja imeline. Vahel mõtlen, miks inimesed endale lapsi soovivad. Selleks, et sugu edasi kanduks ja elul oleks järjepidevus. Et päevadel oleks mõtestatud sisu. Kuid ka selleks, et koos lapsega taas maailma imesid avastada.