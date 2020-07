Seisukoht | Tulevik on käes! 

Jah, me ei liikle liibuvat latekskostüümi kandes väikeste kosmoselaevadega tööle, samuti ei asenda toidukorda tablett (mis oleks, olgem ausad, ülilahe), kuid tänavad kihavad imelikest sõiduvahenditest. Mis muud sõna kasutada mootoriga rula või üherattalise kohta, milletaolistega kunagi tsirkuses esineti? Rääkimata igasugustest tõukekatest ja... masinast, kus on kaks ratast ja käsi pole kuhugi panna ja see pole rula?