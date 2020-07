Voldemar Kolga | Kas toidul on rahvus? 

Et püüda suurtele küsimustele vastata, tuleb eristada teineteisest bioloogiline (toitumine) ja söömine kui sotsiaalne ja psühholoogiline nähtus. Kui räägitakse toidust, siis peetakse eelkõige silmas esimest, materiaalset poolt – kaloreid, vitamiine ja mõju kehakaalule ning tervisele üldse. Söömise psühholoogiline pool jääb varju.

Vaestes ühiskondades inimesed toituvad, et kõht saaks täis. Rikastes riikides eesmärk muutub. Kui ma esimest korda Ameerikasse sattusin, olin alguses mures, et ega ma seal nälga jää. N. Liidust oli pärit näljatunne (oli 1990ndate algus, kui olin väga vaene). Paari nädala pärast ärevus kadus, kuna tekkis tunne, et minusugune saab Ameerikas kõhu kindlasti täis. Suhtlesin psühholoogiaprofessoritega, kes nautisid söömist. Kõhutäitmine ei olnud enam eluoluline tegevus.

Välja sööma, et suhelda!

Praegu on meie ühiskond jõudnud või jõudmas staadiumi, kus inimesed ei pea kartma nälga. Paraku on regionaalsed erinevused meil olemas, mõned kohad ja inimesed elavad mõttega, et kõht oleks täis. Täielikult pole see hirm kadunud, näiteks isegi avalikel üritustel, kus osalevad jõukad inimesed – kui ise ei pea maksma, süüakse palju, et saada kõht kiiresti täis. Kes teab, kas toitu ikka jätkub! Lööb välja toidu omastamine, mitte kultuurne söömine.

Kultuurses söömises tulevad ilmsiks sotsiaalse identiteedi sümbolid, käitumise kultuur, mis räägib sotsiaalsest klassist, kuhu kuulud. Tähtsaks muutub koht, kus sööd. Ja muidugi mida just sööd, selles avaldub sotsiaalne identiteet. Inimestevahelistest erinevustest räägib igapäevane hakklihakastme söömine või einestamine kruiisilaeval teel Stockholmi. Samuti tulevad esile soolised erinevused: mehed tellivad liha, naised kala või kana. Tuleb aga nentida, et ühiskond feminiseerub – mehed on hakanud sööma lõhet, isegi kana. Kana suisa võidutseb meie toidulaual. Vanasti ema mooris sealiha ahjus. Olid ajad!

Restorani tuleb sööma keskklass, teised käivad juhuslikult. Seal oleme märganud, et taldriku peal on toitu vähe, see on aga ilusasti disainitud, taldrikul näeme abstraktset kunstiteost, nagu Kandinskyt ennast. Kõht ei peagi restoranis täis saama, kuna restoranis sotsialiseerutakse, nauditakse kunsti taldrikul, mitte ei täideta primitiivselt kõhtu. Küll kodusest külmikust leiate midagi, et tekitada täiskõhtutunnet pärast restoranikunsti. Restoran pole kõhu täitmiseks, vaid kultuurseks suhtlemiseks. Kõige hullem on ennast täis juua. Heaoluriikides istubki rahvas söögikohtades ja viidab aega. Tuleb muuta endi hoiakuid, kuna elame isegi heaoluriigis, vähemalt osa meist.

Mida süüa heaoluriigis?