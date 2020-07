Nädala TOP Nädala tipud | Mida teha viiruselevitajaga? Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 15:52 Jaga: M

Kui angiinikahtlusega ööklubisse läinu võib end välja vabandada, et polnud koroonaviirusesse nakatumisest veel teadlik, siis mida arvata terviseameti poolt isolatsiooni määratud haigestunu külaskäigust Narva suurele e-spordiüritusele? Tulemuseks on pea paarikümne nakatunuga kolle ja sadakond lähikontaktset. Peaminister ja teised poliitikud nõuavad koroonajooksikutele soolaseid trahve, teadusnõukoda muretseb aga, et haiguskahtlusega isikud ei anna end sel juhul üldse näole.