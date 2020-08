Jõhkraid kurjategijaid jälitanud politseiuurija osutus saripetturiks: prokuratuur kuritegu ei näinud 

Selle loo peategelane oli Lõuna prefektuuri üks parimaid uurijaid, kelle kätte usaldati kõige keerukamate lastevastaste seksuaalkuritegude uurimine. Viimased viis aastat oli ta jõhkraid kurjategijaid ise jälitanud ja neid vahele võtnud.

Ent viis kuud tagasi, 21. veebruari keskpäeval oma töökoha naabrusesse jäävasse Tartu Lõunakeskuse Rimisse lõunasööki ostma minnes, oli vanemuurijast saanud endast jälgitav. Rimi sisekontrollis töötav endine Tartu kriminaalpolitseinik Jaanus Oolberg oli teinud kolm päeva varem prokuratuuri avalduse, kus palus alustada uurimist nende Tartu kauplustes igapäevaselt vargil käiva noore naise suhtes.

Too valivat iseteeninduskassas korvis oleva salati ja sushivalikute asemel kümneid kordi soodsamaid peakapsa ja porgandi hindu. Tuvastatud vargusi olevat juba viis, kuid kümmekond kahtlast ostutehingut on kontrollimisel ja nende materjalid lubati esitada tagantjärgi.

Asi, mida Oolberg oma avalduses ei maininud, oli see, et arvatav varas on tuntud politseinik. Seda näitasid kahtlaste ostude andmed. Tartu politsei ja prokuratuuri suhted on aga läbi ajaloo olnud soojad. Seetõttu tundus mõistlik võimaliku varga taust esialgu saladuses hoida, kuni pikanäpumees kaupluses teolt tabada õnnestub. Andmed näitasid, et vanemuurija käib Rimi Tartu kauplustes vargil pea iga tööpäev. Isegi kellaajad langesid kokku. Turvameeskonnal tuli seega vaid uurija järjekordset külastust oodata.

21. veebruari keskpäeval oligi „sihtmärk“ Lõunakeskuse Rimis taas kohal.