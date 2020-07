Galeriid JUULI PILDIS | Kuu täis kultuuri: kaamera ette jäid nii muusikud, filmitegijad kui sportlased Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 15:08 Jaga: M

GALERII

„Panin Instagrami pildi oma uuest soengust ja värvimisprotsessist. Ma ei öelnud, et see on filmi jaoks, mistõttu sõbrad küsisid, mis minuga juhtunud on,” räägib Läti bändi Brainstorm solist Renārs Kaupers(paremal), kes teeb kaasa Ilmar Raagi filmis „Erik Kivisüda”. Filmis täidab rolli ka Heino Kalm(vasakul). Foto: Stanislav Moškov

Südasuvi tõi kaasa soojad ilmad ja mitmed huvitad Õhtulehe intervjuud poliitikute ja teiste tuntumate ühiskonnategelastega. Juulist ei puudunud ka killuke kultuuri, sest käisime kohal mitmetel filmivõtetel ja kontsertidel(ka sellisel, mis toimus pealinnas vurava bussi katusel). Kaamera ette jäi nii mõnigi sportlane ja teleajakirjanik.