LENNUNDUS TÕUSEB TAAS: millised head märgid annavad uut lootust? 

Tallinna Lennujaam teatas maikuus, et koondab juulist septembrini üle saja töötaja. Nüüd on aga lennud taastunud kiiremini, kui julgeti oodata ja loota. Lennujaama kommunikatsioonispetsialisti Jane Kallaste sõnul oli juulikuus reisijaid üle 65 000. Juunis oli neid veel vaevalt üle 25 000. Ka lendude täituvuse keskmine on praeguseks üle 50%.

„Meil on hea meel tõdeda, et siiani pole ükski lennufirma teatanud, et plaaniks Tallinnast varem lennanud liinid lõplikult sulgeda. Praegu on juttu vaid ajutisest sulgemisest,“ ütles Kallaste. Ta märkis, et Wizz Air avas kevadel Tallinnast kaks uut lennuliini Ukraina linnadesse Lvivi ja Harkivi. „See on heaks märgiks, et huvi liinide avamise ja taastamise vastu on suur,“ lisas ta.