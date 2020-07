Eesti uudised „TENETI“ JÄLGEDES: koroona viib kohtupidamise tagasi Nolani võtteplatsile! Viljar Voog , täna, 11:52 Jaga: M

"Teneti" võtted vanas Liivalaia kohtumajas. Foto: Martin Ahven

Harju maakohus keeras Liivalaia kohtumaja uksed lukku 2018. aasta suvel ja edaspidi on õigust mõistetud Sossi mäel asuvas uues majas. Liivalaia tänaval on enamasti ulunud tuul – vaid Christopher Nolan käis seal peagi kinodesse jõudvat „Tenetit“ filmimas. Nüüd tahab kohus vana maja taas üles vuntsida, et vajadusel sinna koroonaviiruse eest pageda.