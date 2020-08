Šiauliai: linn, kus raha on liimitud seintele ja ikka veel kasutatakse päikesekellasid! 

Tahad veel põhjuseid miks Šiauliai linna külastada? Siit leiad neid lause kümme!

Magus Šiauliai. Kui tahad midagi magusat, siis kiirusta Šiauliaisse. Siin asub Leedu vanim kommivabrik, mille nimi Rūta tähendab leedulaste rahvuslille. Vabrik töötab juba rohkem kui 100 aastat ning siin toodetud šokolaad või kompvekid on parim külakost Šiauliaist. Kui sind huvitab šokolaadi ajalugu, siis astu sisse šokolaadimuuseumisse. Seal ootavad ees huvitavad väljapanekud ja ettetellimisel šokolaadi töötuba. Uudistoode Leedus – roosa šokolaad. Mis maitse küll sellel olla võiks?

Rohkelt tegemisi. Šiauliais on lausa 22 muuseumi ja me loodame saada tõeliseks muuseumide linnaks. Jalgratta-, kassi-, fotograafia-, šokolaadimuuseumi saate külastada vaid Šiauliais, need on Leedus ainsad omataolised ning erilise õhkkonna ja ajalooga. Muide, linna panoraam avaneb suurepäraselt fotograafiamuuseumi katuselt, roosilõhnast võib pea ringi käima hakata aga Chaim Frenkeli villa pargis, kuhu on roosi istutanud ka Leedu Vabariigi president Gitanas Nausėda. Otsi see üles! Selles pargis toimub ka unikaalne suvefestival.

Foto: Šiauliai Turismiamet

Üks Euroopa pikimaid puiesteid. Leedus pikim ja Euroopas pikkuselt kolmas jalakäijate puiestee Šiauliai linnas meelitab turiste juba 40 aastat. Puiesteel on koguni viis purskkaevu, skulptuure, muuseume, kohvikuid ja väikeseid poekesi. Kui otsustad käia selle puiestee läbi otsast lõpuni, siis leiad eest rohkem kui 50 huvitavat objekti. Siin on ka laste mänguplatse ning loomulikult põnev kameeleoniskulptuur. Viimane on pugenud peitu ühe kastaniallee puu otsa ning jälgib sealt lapsi.

Foto: Šiauliai Turismiamet

Sendituba. Endisele rahvusvaluutale litile püstitatud mälestusmärki võib näha Šiauliai ülikooli raamatukogus. Seal on sisustatud Sendituba. Terve ruumi seintele on liimitud 157 130 münti, mille üldväärtus on 3463 litti ja 69 senti (1003 eurot ja 15 senti). Kui oled juba raamatukogus, siis lehitse ka Leedu kõige suuremat raamatut. Just selles toas on nii mälu, ajaloo kui rahalisest seisukohast kõige väärtuslikum tapeet.