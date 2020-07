Kümned tuhanded valgevenelased tulid Minski tänavatele protestima 

Inimõiguslaste rühmituse Viasna teatel osales Minskis toimunud meeleavaldusel üle 60 000 inimese, vahendab BBC. Ürituse korraldas Svetlana Tihhanovskaja, kellel on Lukašenkaga ka isiklik kana kitkuda.

Poliitikas alles esimesi samme tegev Tihhanovskaja otsustas kandideerida pärast seda, kui vahistati tema abikaasa, kes samuti valimiskampaanias osales. Meest süüdistati Vene palgasõduritega koostöö tegemises eesmärgiga tekitada rahutusi. See oli vaid üks talle võimude poolt omistatud pahategudest.

Svetlana Tihhanovskaja palus inimestel teha valikuid südametunnistuse järgi. Foto: Zuma Press/Scanpix

Tihhanovskaja toetajad kogunesid Minski väljakule ja rahvarohke üritus oli uudisteagentuur AFP sõnul viimase kümne aasta suurim protest endises Nõukogude Liidu riigis. „Inimesed, kes soovivad elamisväärset elu pole kriminaalid. Nad on meie inimesed, kes soovivad rahulikku võimuvahetust,“ kõneles Tihhanovskaja rahvale. Opositsionäär palus rahval kuulata oma südametunnistust.

Kuuenda ametiaja poole püüdlev Aleksandr Lukašenka on pidanud enne valimisi suurte protestilainete pärast muretsema. Pärast seda, kui ta 1994. aastal ametisse asus, on riigipea Valgevenet raudse rusika all hoidnud, mis meenutab paljudele Nõukogude aega.