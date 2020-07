Vabariiklased Trumpile: sa ei saa valimisi edasi lükata 

Senaator McConnell ütles, et USA presidendivalimisi pole kunagi varem edasi lükatud. „Iialgi selle riigi ajaloos – sõdade, majandussurutiste ja isegi kodusõja ajal – pole meil olnud föderaalseid valimisi mitteõigeaegselt. Leiame viisi, kuidas seda tänavu kolmandal novembril taas korraldada,“ sõnas McConnell. Ka McCarthy kinnitas, et USA peaks valimised kõigele vaatamata õigel ajal korraldama. Ka Trumpi liitlasest senaator Lindsay Graham mainis, et viivitus „poleks hea mõte“.