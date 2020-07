Järva-Jaanis näeb erilisi kulgureid 

Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees ja killavoori korraldaja Tuve Kärner ütles, et see on tal 15. kord killavoori korraldada. „Igal aastal on killavooril olnud erinev alamteema ja sel aastal ootame osalema siis igasuguseid kulgureid,“ avaldas ta. Kesknädala seisuga oli killavooril kirjas 30–40 osalejat, kuid Kärner kinnitas, et see arv saab järgnevate päevadega kindlasti lisa. „Mullust osalejate rekordit vast siiski üle ei löö,“ arvas ta. „Toona ootasime Järva-Jaani tuletõrje ajaloo tähistamiseks kohale 120 sõidukit, kuid see ei täitunud – kohale tuli hoopis rohkem, 136 masinat.“ Laupäevasel killavooril näeb sõitmas nii veoautosid, busse, sõiduautosid kui ka iseehitatud traktoreid.