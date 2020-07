COVIDIOOT: koroonajooksik käis Narvas 300 osalejaga võistlusel 

Neljapäev tõi teate üheksast uuest positiivsest koroonatestist – suurim päevane koguarv pärast 9. juunit. Võtmeisikuks on inimene, kes sai Tartus arstilt ekslikult angiinikahtluse ja vaatamata selgetele haigussümptomitele külastas ööklubi ja kino ning Narva-Jõesuus spaad. Temalt on saanud koroonanakkuse vähemalt kaheksa inimest. Nende lähikontaktsetena oli neljapäevahommikuse seisuga jälgimise all omakorda veel 53 inimest ja terviseamet ootab nakatunute arvu kasvu.