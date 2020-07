USA endine presidendikandidaat Herman Cain suri Covid-19 kätte 

2011. aastal teatas pitsaketi Godfather's Pizza endine boss, et soovib vabariiklaste partei ridades presidendiks kandideerida. Ehkki kuigi tõsiselt teda paljud ei võtnud, suutis muheda oleku, ehkki mitte vast kõige rafineerituma poliitikuimagoga mees endale piisavalt tähelepanu tõmmata, et põgusalt isegi päris häid tulemusi näidata. Caini põhiline loosung oli tema nn 9-9-9 maksuplaan, ehk lubadus paigutada nii eraisikute kui ettevõtete maksumäär ning käibemaks 9 protsendi peale.

End lihtsa jutuga mehena esitlev mees teatas ühes jutusaates põlglikult, et temal pole aega tuupida kolmanda klassi geograafiat ega ka seda, kes on „Ubeki-beki-bekistani president“. Ta leidis, et seaduseelnõud on liiga pikad ja lohisevad ning lubas neid lühemaks sõnastada. „Ameerika rahvas vajab liidrit, mitte lugejat!“ leidis ta. („We need a leader, not a reader“) Seitse kuud hiljem loobus ta seksuaalse ahistamise süüdistuste tõttu kandideerimisest, ehkki eitas süüdistusi tuliselt.