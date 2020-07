Juhtkiri | Aeg terviseametil musklit näidata 

Veelgi hämmastavam on aga see, et lähikontaktne haige, kelle terviseamet määras isolatsiooni, vilistas liikumispiirangutele: temagi jõudis Ida-Virumaale, kus osales koos 300 teise külastajaga e-spordiüritusel ning tegi aega parajaks mujalgi. Ei mingit muret kaaslaste tervise pärast!

Kuigi kumbagi nn koroonaseiklejat pole nimeliselt häbiposti löödud – ega peakski –, on vastutustundetute kaasmaalaste suunal näppu viibutanud nii Tartu linnapea kui ka meie peaminister. Kas sellest aga piisab, et heidutada järgmisi uljaid seiklejaid? Eriti kui peaaegu kõik riiklikud piirangud on nüüdseks maha võetud? Riigikogu sotsiaalkomisjoni juht nõuab karmimaid karistusi.

Kas kuni 800 eurot, mida saab terviseamet määrata isolatsiooninõuete rikkumise eest, või kuni 9600 eurot trahvi, millega karistada karantiinirikkujaid, on liiga väiksed summad? Pigem on asi selles, et soolane trahv paneb liikumispiiranguid tõsiselt võtma üksnes siis, kui selle rakendumine paistab tõenäoline. Selles mõttes on praeguse koroonakolde algatajad kergelt pääsenud.

Terviseameti asi on nüüd tagada, et sellise käitumise nii kollektiivsed (uute kollete teke ja seetõttu üldiste piirangute karmistamine) kui ka personaalsed (võimalik trahv) tagajärjed oleksid kõigile hästi teada. Muu hulgas puudutab see inimesi, kes meie inforuumiga nii hästi kursis pole, nagu piirangute leevenedes siia saabunud võõrtöölised. Nende isolatsioonis püsimine on eelkõige tööandja vastutada, mida peab siiski toetama terviseameti ja jõuametite tihe kontroll.