Seisukoht | Kui palju maksab puhkehetk 

Juba aastakümneid on vanem generatsioon rääkinud, et hea elu nimel tuleb esmalt veri ninast välja töötada ning alles siis, kui esimesed paar noorust on möödas, elu nautima hakata. Oma rahakukru täitmisest saab paljudele elumissioon number üks. Aeg-ajalt viskame kõik nalja, et võidab too, kel on surres kõige rohkem asju. Iroonilisel kombel on aga eesmärgiks just nimelt nendesamade asjade hankimine (või hankimist võimaldava raha kokku kühveldamine).