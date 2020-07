Milline karistus ootab alaealist, kes seadusevastaselt sõidukit juhib ja avarii põhjustab? 

Justiitsministeerium selgitab, et kui alaealise korda saadetud teoga on tekitatud näiteks rahaline või materiaalne kahju, siis vastutavad ja peavad selle hüvitama tema seaduslikud esindajad ehk üldjuhul vanemad.

Samal teemal Krimi FOTOD | 15aastane joobes juht põhjustas Põltsamaa lähedal raske õnnetuse Kui rääkida reaalsest karistusest, siis seda peab kandma ikka alaealine ise. Konks on selles, et alaealistele karistuse määramisel on mitmed eritingimused. Näiteks ei luba seadus alaealisele reaalset karistust määrata enne, kui pole proovitud teda muude meetoditega seaduskuulekale teele suunata. Muude meetodite alla kuulub lihtne hoiatus, aga ka sotsiaalprogrammi läbimine, tehtud kahju hüvitamine või heastamine, sõltuvusravi, üldkasulik töö, lepitusteenus, liikumisvabaduse piiramine või ka kinnisesse lasteasutusse paigutamine.

Kui lõpuks määratakse alaealisele ikkagi reaalne karistus, on see leebem kui muidu. Näiteks on maksimaalne arest alaealise puhul tavalise 30 päeva asemel kuni 10 päeva ja maksimaalne vangistus 10 aastat.

Justiitsministeerium selgitas, et riik on noortega võtnud seisukoha, et kui lapsed ja noored ei satu kriminaaljustiitssüsteemi, siis hakkab vähenema ka alaealiste õigusrikkumine. Sellise korra määranud eelnõus on eesmärgiks toodud sellise keskkonna loomise, et noored ei satuks üldse õigusrikkumiste spiraali. Samuti on toodud välja, et kuriteo toime pannud noori suunab paremale teele mitte karistussüsteem, vaid kiire menetlus ja eelkõige perekesksed programmid.

Justiitsministeerium märgib, et selline lähenemine on muutnud õigussüsteemi spetsialistide koolitamise tähtsamaks kui kunagi varem. Ootused õigussüsteemi spetsialistide hoiakutele, teadmistele ja oskustele noorte erikohtlemise osas on viimastel aastatel oluliselt muutunud ning käimasolev alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reform aitabki praktikasse tuua uusi ja jätkusuutlikke lähenemisi.

Näiteid viimasest 10 aastast, kus alaealised on seadust eirates liiklusõnnetuse põhjustanud: