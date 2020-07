Erikomisjonid kutsuvad rahandusministri erakorraliselt välja: Martin Helme peab andma aru USA advokaadibürooga sõlmitud lepingu osas 

“Küsimusi selle lepingu kohta on kuhjunud palju ja Martin Helme avalikud kommentaarid nendele on sedavõrd väljakutsuvad, et Riigikogu ei saa enam oodata korraliste istungiteni ning peab ministri välja kutsuma erakorraliselt. Erikomisjonide sekkumist vajab ministri komme olla väga retooriline, kuid mitte sisuline ning eirata riigivalitsemise häid tavasid ja pädevat nõu,” rääkis Ligi.

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik märkis, et läbipaistvus on hea poliitika lahutamatu osa. „Kuna rahandusministri tegevus on olnud läbipaistmatu, on erikomisjonid sunnitud tema sõlmitud lepingut ja sellega seotud asjaolusid kontrollima,” lisas ta.