Mart Soidro | Väikesest Isamaasõjast ja uutest parempoolsetest 

Teiste inimeste sisse ei näe, aga mulle tundus, et manifest tuli suurema üllatusena Helir-Valdor Seederile kui Urmas Reinsalule. Sellega ei taha ma väita, et eestkõneleja Konsi selja tagant paistaksid välja Reinsalu kõrvad. Kindlasti mitte. Ja väheusutav, et praegune välisminister sooviks uuesti Isamaa esimeheks saada. Samas on toimekale Reinsalule selge, et õiget poliitikat tehakse valitsuses, mitte riigikogu aseesimehe toolil. Jüri Luik, Isamaa suurim häältemagnet viimastel valimistel, hoiab madalat profiili ja parteipoliitikast eemale. Nojaa, kui siseminister Mart Helme NATO suunal krõbedaid avaldusi teeb, on ta sunnitud siiski tuletõrjuja rollis olema.

Torkas kõrva Henrik Hololei intervjuu Toomas Sildamile, kus Euroopa Komisjoni kõrge ametnik võrdles Isamaad oma sõsarpartei, Soome Kokoomuse erakonnaga (Rahvuslik Koonderakond).

„Brüsseli osakonna 20. aastapäeva pidustustel jäi kõrva, kuidas Kokoomuse liikmed ütlesid kogu aeg uhkusega, et nende erakond on Soome kõige Euroopa-meelsem erakond. Ja mina hakkasin mõtlema, et kas see Isamaa, mis aastal 1992 lõi aluse Eesti liikumisele Euroopa suunas ja on alati paistnud silma Euroopa-meelsusega, saab midagi sellist juba pikka aega öelda? Leidsin, et kahjuks ei saa. Loodan, et see muutub” (ERR, 27.07.2020).

Mis saab edasi?

Hetkel on koalitsioonil riigikogus 56 häält. Isamaa saadikutest on seni isepäiselt käitunud Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Siim-Valmar Kiisler, Üllar Saaremäe ja Mihhail Lotman. EKRE seisab ühtsena kui kalju, aga ei saa välistada, et kui jätkata teerulli taktikaga, võib nii mõnelgi keskerakondlasel hakata piinavalt valus ülevaloldud tundide pärast. Igatahes on Kiisleri ja Lotmani näol survegrupp mitte ainult erakonnas, vaid ka riigikogus.

Tõnis Kons ei teinud kriitikat mitte ainult erakonna, vaid ka riigikogu aadressil, kus on palju pikaks ajaks istuma jäänud inimesi, kes ei suuda enam mullist välja tulla. Ja kui ma õigesti aru sain, loodab ta tulevikus eelkõige erasektori kogemustega inimestele, mitte näitlejate ja teletähtede peale, kes kahtedel viimastel valimistel on Isamaad värskendanud.