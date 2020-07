Narvas ringi tuuseldanud koroonajooksik nakatas sõpru ja möllas 300 inimesega e-spordiüritusel

Koroonahaige mees jõudis nakatada ka kahte sõpra, kellega koos ta üritusel viibis. „Võimalus, et nad mõnda inimest lähikontaktis nakatasid, on päris suur. Uusi nakatunuid võib kindlasti tulla,“ selgitas Kingsepp. Terviseameti meedianõunik lisas, et siiski ei maksa kinni jääda sellesse ühte üritusse, sest nakatanu ja tema kaaslased viibisid terve nädalavahetuse ja ka esmaspäeval Narvas ja suhtlesid seal aktiivselt teiste inimestega. Seega võib olla lähikontakte veel rohkem, ent seda alles selgitatakse.