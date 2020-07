Maailm Pekingi julgeolekuseaduse taustal möödunud kuu on vähendanud Hongkongi protestijate innukust Aare Kartau , täna, 15:27 Jaga: M

Kuna protestijad ei soovi valede sõnumitega julgeolekuorganite hambusse sattuda, lehvitatakse meeleavaldustel tühje paberilipakaid. See on saanud omamoodi protestisümboliks. Foto: Reuters/Scanpix

30. juunil võttis Hiina parlament vastu palju kõneainet tekitanud Hongkongi julgeolekuseaduse. Kehtima hakkas see päev hiljem. Nüüd on radikaalsest muutusest möödunud terve kuu. Selle aja jooksul on seadusega kaasnenud meetmed tublisti demokraatiameelsete hongkonglaste indu vähendanud.