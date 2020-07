VIDEO | Reinsalu: palun kaaluge reisile minekut, see muutub viiruse levides aina ohtlikumaks 

Kokk teatas, et osa rehvidest läheb Soome ja osa energia tootmisse, võib-olla Eesti Energiasse.

„See on igati positiivne ja ma südamest loodan, et see probleem, mis on olnud õhus juba aastaid, saab lõpuks lahendatud,“ ütles ta lõpetuseks.

Reinsalu: palume tungivalt reisimise vajalikkust kaaluda

Välisministri sõnul on nad silmitsi sellega, et maailmas ja paljudes Euroopa riikides on koroonaviiruse levik kasvufaasis. „Selleks on vaja korrata igasugust hoiatust, et välisministeerium soovitab tungivalt vältida reisimist riikidesse, kus viimase kahe nädala nakkumus on rohkem kui 16 inimest 100 000 kohta,“ ütles Reinsalu. Ta tõi välja, et kui keegi ostab endale lennupileteid, siis peab ta olema valmis selleks, et Eesti riik või sihtriik võib vastavalt olukorrale lisapiiranguid seada. Samuti on see Reinsalu sõnul lisarisk reisija tervisele.

„Tuleb rõhutada, et kui keegi plaanib reisida, siis välisministeerium palub selle reisi välisministeeriumis registreerida. Samuti peaks olema olemas tervisekindlustus,“ sõnas ta ja lisas, et kui rahvatervise kaitseks on kehtestatud eneseisolatsiooni nõue, siis on oluline, et sellest kinni peetakse.

Aas: Lätiga tuulepargi ehitus võib saada Euroopast toetust

Minister märkis, et suvi on tema minsteeriumis möödunud töökalt. Ta kordas üle selle, et kohalikud omavalitsused saavad 14 miljonit eurot teede ehituseks ja avadas selle üle heameelt. „Selle rahaga saab korda tehtud 82 teed,“ lisas ta.