Terviseamet: ööpäevaga lisandus üheksa positiivset testitulemust, tartlastel palutakse olla ettevaatlikud

Kaks Narva lisandunud juhtumi puhul on ühel juhul tegemist varasema positiivse lähikontaktsega, teine juhtum on selgitamisel. Tartus juurde tulnud kaks nakatunut on seotud sealse koldega, sinna lisanduvad veel kolm Harjumaa juhtumit. Kokku on nakkuskoldes hetkel 11 nakatunut.