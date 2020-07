REITING LANGEB: venelased usaldavad Putinit aina vähem 

Vaid 23% vastanutest nimetas Putinit, kui neil paluti tuvastada, milliseid poliitikuid nad enim usaldavad, teatas sõltumatu uurimisasutus Levada Keskus kolmapäeval. See number on poole väiksem 2017. aasta novembri tulemusest, kui 59% venelastest nimetas Putinit kõige usaldusväärsemaks poliitikuks. Juunikuus oli Vene riigipea usaldustase 26%. Ehkki presidendi usaldustase on languses, püsib tema heakskiidureiting 60% ümber.