ÕL VIDEO | Kui palju teenib pudeleid korjates? Noormehel on pool majarahast juba koos! 

Erik ei pea ennast asotsiaaliks. Ta õpib santehnikuks ja võtab pudelikorjamist mänguna, mis aitab tal raha koguda. "See on nagu mäng. On vaja ära arvata, kust on läbi käidud, kust pole," räägib noormees, kes tahab taararaha eest osta moodulmaja ja panna selle püsti Saku valda.