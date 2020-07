USA võimud lubasid föderaalüksused Portlandist välja viia 

Föderaalvalitsuse kohalolek Portlandis on pälvinud kriitikat eelkõige demokraatide ja kodanikuvabaduste rühmituste poolt. Nende arvates kasutab president Donald Trump liigset jõudu ja reageerib üle. Paljude arvates on see osa tema presidendikampaaniast.

Föderaalüksuste kohalolu ajal toimus Portlandis mitmeid konflikte. Üks protestija sai kummikuulist raskelt vigastada, kaks politseinikku jäid meeleavaldajate laserite tõttu ilmselt pimedaks ja aktiviste viidi tänavatelt mikrobussides minema. Browni sõnul tegutseb föderaalpolitsei okupatsioonijõuna ja tõi kaasa vägivalla.

USA sisejulgeolekuministeeriumi sekretär Chad Wolf ei teatanud ajakirjanikele peetud kõnes, millal täpsemalt föderaalagendid linnast lahkuvad. Ta mainis, et üksused jäävad Portlandi kohtumaja kaitsmiseks esialgu ooterežiimile.