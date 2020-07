Mupo lahendas Sinimäe müsteeriumi 

Tõepoolest, sündmuspaigale jõudes lülitasid inspektorid auto mootori välja ja uuesti see ei käivitunud, kirjeldab mupo pressiesindaja. Sõiduki arvutisüsteem andis teate, et mootori käivitamiseks tuleb vajutada auto võtmega käivitusnupule. Tänu sellele saadi auto taas tööle ning piirkonna põhjalikumal uurimisel leiti, et probleem kehtib umbes 50meetrise raadiusega alal.

Pärast nõupidamist politsei erinevate üksustega saabusid kohale raadioside eksperdid, kes selgitasid välja, et tõrke põhjustajaks oli vana bussilogu. Lasnamäe piirkonna peainspektor Šahrijar Abdullajev võttis ühendust bussi omanikuga, kes tunnistas, et bussil on lisaks mitmele muule veale korrast ära ka signalisatsioon. „Katkisest signalisatsioonist tulnud raadiolained tekitasid tõrke ja blokeerisid kahe maja autoomanike süsteemid,“ selgitas Abdullajev, et hädas oli olnud kuus-seitse elanikku, ja sama probleem oli ka kord varem esinenud. Autoomanikud nimetasid seda isekeskis Sinimäe müsteeriumiks.