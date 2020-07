Maailm VANDENÕU VASTAS TÕELE? Minneapolise politsei: salapärane Vihmavarjumees on rassistliku jõugu liige Toimetas Greete Kõrvits , täna, 21:09 Jaga: M

GALERII

ESIMESED LEEGID: Politsei arvates said süütamised ja vägivald alguse just haamriga varustatud Vihmavarjumehest. Foto: AP/Scanpix

Mustanahalise mehe George Floydi tapmise järel Minneapolise linnas lahvatanud meeleavalduste lained pole USA mitmes kandis siiani rahunenud. Minneapolise kurikuulsaimaks meeleavaldajaks sai Vihmavarjumehena tuntud kaak, kes haamriga autotöökoja akende kallale läks. Tema isiku kohta levisid kõiksugu teooriad. Linna korravalvurid teatasid, et nüüd on neil aimu, kellega on tegu ning miks ta seal viibis.