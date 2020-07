LIIGA VÕIMSAD? USA tehnoloogiahiiud pidid kongressile aru andma 

Enam kui viis tundi kestnud ja videosilla teel toimunud istungil andsid tunnistusi Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple), Sundar Pichai (Google) ning Jeff Bezos (Amazon). Viimase röögatu jõukus – Bezos on maailma rikkaim mees – sai olema eriti karmi luubi all, võttes arvesse seda, kui raskelt koroonapandeemia teisi Ameerika ärisid tabas. See, et 2017. ja 2018. aastal ei maksnud Amazon sentigi makse, pälvis Ameerika meedias palju kajastust ning pahameelt ja on rahval siiani meeles, isegi kui 2019. aasta eest maksis ettevõte riigikassasse kokku 162 miljonit dollarit. See oli aga vaid 1,2 protsenti teatatud kasumist. Tegelikult peaks firma maksma 21 protsenti, ent erinevate maksuvabastuste (rahva arvates küllap ka skeemitamiste) abil kukkus maksumäär kõvasti.

Google'ile heidetakse aga ette ebaõiglaste ärimeetodite kasutamises, näiteks selles, kuidas firma Androidi telefone oma toodete promomiseks kasutab. Hiljuti tekitas muret see, kas aktiivsusmonitoride firma Fitbit ostnud ärihiid saab ehk enda valdusse ohtlikult palju infot Fitbiti kasutajate tervise kohta. Sundar Pichai vastus sellele on lühidalt võttes selline, et ega tehnoloogiamaailmas pole miski kindel, kaasa arvatud see, et Google'i edu üldse jätkub. Lisaks õigustas ta omatoodete reklaamimist sellega, et firma tahab ju, et tarbija nende juurde tagasi tuleks ning et valdav osa otsingutulemusi ju mingit reklaammaterjali ei sisalda.