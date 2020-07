LIIGA VÕIMSAD? USA tehnoloogiahiiud peavad kongressile aru andma 

Videosilla läbi toimuval istungil annavad tunnistusi Mark Zuckerberg (Facebook), Tim Cook (Apple), Sundai Pichai (Google) ning Jeff Bezos (Amazon). Viimase röögatu jõukus – Bezos on maailma rikkaim mees – saab arvatavasti olema eriti karmi luubi all, võttes arvesse seda, kui raskelt koroonapandeemia teisi Ameerika ärisid tabas. See, et 2017. ja 2018. aastal ei maksnud Amazon sentigi makse, pälvis Ameerika meedias palju kajastust ning pahameelt ja on rahval siiani meeles, isegi kui 2019. aasta eest maksis ettevõte riigikassasse kokku 162 miljonit dollarit. See oli aga vaid 1,2 protsenti teatatud kasumist. Tegelikult peaks firma maksma 21 protsenti, ent erinevate maksuvabastuste (rahva arvates küllap ka skeemitamiste) abil kukkus maksumäär kõvasti.