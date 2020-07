Juhtkiri Juhtkiri | E-residentsuse vigu ei saa varjata ohtuleht.ee , täna, 17:10 Jaga: M

E-residentsuse programm on Eestile kahtlemata toonud palju au, kuulsust ja raha: võimalus hakata meie e-residendiks on kasutanud ettevõtjad ja ka meie maa fännid 174 riigist. See teeb sellest hindamatu tööriista Eesti maine kujundamisel. Seda olulisem on ennetada e-residentsuse kasutamist hämaratel eesmärkidel, mis ei heida halba valgust mitte üksnes pahalastele endile, vaid ka riigile, kes on lasknud neil segamatult toimetada.