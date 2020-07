PILDID | Kas jalgpallihall kõrguks monstrumina kommunismiohvrite memoriaali kohal? 

Kadrioru ja Pirita vahele jääval Maarjamäel on kõrvuti kaks maalilist krunti, Pirita tee 78 ja Tuulenurga 1. Mõlema omanikuks on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS), aga askeldavad seal vastavalt Levadia vutiklubi ning justiitsministeerium enda haldusalasse kuuluva kommunismiohvrite memoriaaliga. Enamasti on naabrid teineteisega kenasti läbi saanud, isegi memoriaali koduleht juhatab enda parklasse Levadia jalgpallikompleksi siltide kaudu, kuid tüliõunaks on vutiklubi planeeritav jalgpallihall, mida mälestusmärgi kõrvale sobilikuks ei peeta.