Toidupoed ja apteegid: desoainete müük kukub, inimesed ei puhasta enam käsi 

„Desinfitseerimisvahendite müük on võrreldes kevadise perioodiga ligikaudu 80% langenud,“ kostab Rimi avalike suhete juht Kartin Bats. Tema sõnul on eriolukord klientide käitumismustrit mõjutanud desinfitseerimisvahendite osas, kuid värskeim statistika näitab, et klientuur kaldub tagasi vanade harjumuste juurde. „Klientidele välja pandavate desinfitseerimisvahendite kasutatavus on märgatavalt vähenenud võrreldes kevadega. Küll aga on jätkuvalt kliente, kes väga agaralt käsi puhastavad.“