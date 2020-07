Manona Paris | Vaktsiinide süüdistamine autismis on Eestile väga ohtlik 

Kõige rohkem häiris mind hoiak, nagu abivajaja tahaks ilmtingimata midagi välja petta. Tabasin end rohkem kui kord mõttelt, et kui minul, igati taustajõududega varustatud ja kantseliitlikku keelt valdaval inimesel lööb silme eest mustaks, siis mida peab tegema üksikvanem väikelinnas? Ja see üksikvanem on vägagi tavaline nähtus, sest paraku kipub laste erivajadusest tulenenud šokk peresid lõhkuma.

Meil pole mingisugust autismiepideemiat

Miks neid siis järsku nii palju on? Sest me oleme õppinud sellele seisundile, sellele omapärale keerulisi, peene magustoiduga sarnanevaid silte panema. Asperger. Autist. Täpsemalt autismispektri tunnustega isik, inglise keeli lühendiga ASD.

Mis lusikaga neid siis „süüa“ tuleks? Täiesti tavalise lusikaga, nagu iga teistki inimest. Me kõik vajame ajast ja olukorrast sõltuvalt enda menetlemiseks erinevaid lusikaid. Ühele meeldib suur ja robustne kulp, teisele hoopis peen hõbedane roosidega lusikake, kolmandale kuldsete keerdudega. Iga inimene on omamoodi universum. Nii on ka ASD puhul.

Ja neid inimkõiksusi on väga, väga erinevaid. Mõned on väga targad, teised on tavalised, kolmandad mitte nii targad. Mõned on nagu Vihmamehed. Või Sherlock Holmesid. Või Forrest Gumpid. Pole minu asi anda diagnoose, välja arvatud see, et autiste ei saa ühe puuga lüüa – targad ja tundetud. Olen näinud neid, kes on hoopiski üliempaatilised –oskavad emotsioone õhust lugeda. Mõned on super-IQga, teised on täiesti tavalised. Osa ka allapoole.

Neil on ühiskonnale nii palju anda. Nende sirgjoonelisus, nende erilisus, mis lubab kastist väljas mõelda ja näha lahendusi seal, kus tavaline ehk neurotüüpiline aimatagi ei oska.

Autismispektri tunnustega inimestel on läbi ajaloo olnud oluline roll anda ühiskonnale kasutada oma oskust probleeme hoopis teisest nurgast lahendada ja leida väljapääse olukordadest, mida teised peavad lootusetuteks. Ning ei, need pole (vaid) külahullud või narrid, vaid kaitsjad, mõtlejad, hoidjad, aga ka innustajad ja silmadeavajad. On oletatud, et nii mõnigi kunagistest poolhulludeks tembeldatud, aga oh-kui-vajalikest geeniustest oleks tänapäeval saanud diagnoosi.