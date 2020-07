FOTOD | Mahajäetud majast leiti terve hulk vanu kemikaale 

„Praegu on uks taas suletud, kuid põlenud hoone kaudu on ligipääs võimalik ja see võib osutuda vägagi ohtlikuks. Eriti kui noored kavatsevad ampullide sisuga tutvust teha. Kiire otsing Google'is näitab, et ipriit on mürgine keemiarelv, massihävitusrelv, mis oli kasutuses Esimeses maailmasõjas ja hiljemgi. See tekitab erinevaid kahjustusi, muu hulgas nahale sattudes ville, mis muutuvad raskesti paranevateks haavanditeks. Ma ei ole spetsialist, kuid selline leid annab alust arvata, et tegu on äärmiselt ohtliku vedelikuga,“ lausus Boitsov.